Niscemi. Nuova frana alla periferia della Città spacca in due un quartiere: mille le persone sfollate

NISCEMI. Nuova frana a Niscemi. Il comune nisseno è stato devastato in una zona periferica del versante est da un fronte di smottamento che, secondo il sindaco Massimiliano Conti, raggiunto telefonicamente dalla Tgr Sicilia, sarebbe in una zona lunga due chilometri. Mille persone sono adesso sfollate e sono ospitate in una palestra.

Le immagini registrate dai cittadini con gli smartphone arrivano dal profilo Facebook di Massimo Arena. In azione sul posto protezione civile, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Nei giorni scorsi c’era già stata un’altra frana a Niscemi, che aveva tagliato una delle principali vie d’accesso al paese. Adesso le strade provinciali chiuse sono due e, secondo il primo cittadino, potrebbe essere necessario chiuderne anche una terza. Il comune rischia di rimanere isolato.