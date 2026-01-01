Salute

Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro: ferito all’occhio

AdnKronos

Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro: ferito all’occhio

Gio, 01/01/2026 - 11:29

Condividi su:

(Adnkronos) – Ventiquattrenne romano finisce due volte all’ospedale a Napoli per i botti di Capodanno. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all’ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta