Misterbianco, al via il “Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia”. Il sindaco Corsaro: «In vetrina creatività e identità della nostra città»

Dal 6 al 17 febbraio Misterbianco sarà la capitale del Carnevale siciliano. La Città di Misterbianco ha presentato oggi al Centro Sicilia l’edizione 2026 del “Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia”, uno degli eventi più identitari e rappresentativi del panorama culturale siciliano. La manifestazione è stata presentata oggi in conferenza stampa al Parco commerciale “Centro Sicilia”, alla presenza del sindaco Marco Corsaro, del vicesindaco con delega al Carnevale Santo Tirendi, del presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie, dei componenti dell’Amministrazione comunale e di tutti gli attori della kermesse, confermando il ruolo centrale di Misterbianco come punto di riferimento del Carnevale in Sicilia. Il Carnevale di Misterbianco è un evento unico nel suo genere, riconosciuto per la straordinaria bellezza dei costumi, frutto di mesi di lavoro artigianale, ricerca storica e creatività, che trasformano la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

«Il Carnevale di Misterbianco – ha affermato il sindaco Marco Corsaro – non è soltanto una festa, ma rappresenta la nostra identità, la nostra storia e il grande lavoro di una comunità che, anno dopo anno, riesce a stupire e a rinnovarsi. Questa edizione 2026 sarà un’occasione importante per valorizzare il territorio, sostenere il turismo e dare visibilità a un patrimonio culturale che sta rendendo Misterbianco sempre più conosciuta in tutta la Sicilia e oltre. Ringrazio gli organizzatori, le associazioni, i costumisti e tutti coloro che contribuiscono a rendere questo evento un’eccellenza riconosciuta».

Il programma

Tra gli appuntamenti più attesi:

* Domenica 8 febbraio: Grande sfilata dei costumi nel centro storico

* Venerdì 13 febbraio: Concerto di Fred De Palma

* Sabato 14 febbraio: Défilé dei Costumi più belli di Sicilia

* Domenica 15 e martedì 17 febbraio: Sfilate e spettacoli conclusivi

Il calendario – disponibile su misterbiancoeventi.it – prevede inoltre spettacoli musicali, animazione per bambini, mostre, degustazioni di prodotti tipici, street food e iniziative culturali legate alle tradizioni popolari siciliane. La Città di Misterbianco invita cittadini, visitatori e media a partecipare e raccontare un evento che rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale collettivo, capace di unire spettacolo, tradizione e promozione del territorio.