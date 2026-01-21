Maltempo, si contano i danni a Caltanissetta: bilancio complessivo senza gravi criticità

CALTANISSETTA – È scattata fin dalle prime ore di questa mattina una capillare attività di verifica e messa in sicurezza in diversi punti della città, con numerosi interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, impegnati nel controllo di cornicioni, alberi e strutture potenzialmente esposte agli effetti del maltempo che ha interessato il territorio nei giorni scorsi.

Caltanissetta si lascia così alle spalle due giornate particolarmente difficili, segnate da freddo intenso, forti raffiche di vento e precipitazioni legate al ciclone Harry, che avevano reso necessaria la chiusura precauzionale delle scuole e l’attivazione delle misure di emergenza. In città si registrano alberi caduti, pali divelti e diversi interventi urgenti, ma il bilancio complessivo appare contenuto, soprattutto se rapportato alle criticità ben più gravi segnalate in altre aree della Sicilia.

Proprio sul fronte scolastico, al centro dell’attenzione nelle ultime ore, il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, aveva annunciato la regolare ripresa delle attività didattiche, chiarendo contestualmente che sarebbe stata avviata un’attività di verifica a stretto contatto con i dirigenti scolastici, coordinata dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Vincenzo Lo Muto.



Un impegno che ha trovato puntuale riscontro nella mattinata odierna, con una serie di sopralluoghi diretti all’interno degli istituti comprensivi, a completamento dei controlli esterni già effettuati nella giornata precedente, dai quali non erano emerse criticità di rilievo.

Dal confronto costante tra Amministrazione e dirigenti scolastici è stata confermata l’assenza di lesioni strutturali o danni significativi agli edifici. L’unico disservizio segnalato ha riguardato la scuola primaria Lombardo Radice, dove una dispersione elettrica ha provocato un’interruzione temporanea dell’energia in un’ala del plesso, risolta in tempi rapidi grazie all’intervento dell’Ufficio Tecnico comunale. Al Pietro Leone, invece, si è reso necessario intervenire per la caduta di alcuni alberi all’interno dell’area scolastica.



Le verifiche hanno inoltre attestato il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento negli istituti controllati, confermando come la situazione sia rientrata nell’ambito della normale gestione post-evento, senza criticità tali da incidere sulla sicurezza di studenti e personale.

Parallelamente prosegue l’attività dei Vigili del Fuoco che, dopo due giorni di interventi intensi, stanno completando la messa in sicurezza di alcune aree urbane, consentendo un graduale ritorno alla normalità.

Nel complesso, dunque, per Caltanissetta è andata tutto sommato bene. La città ha retto l’impatto di un’ondata di maltempo che altrove ha lasciato segni ben più pesanti, grazie al coordinamento tra istituzioni, strutture operative e mondo scolastico, archiviando l’emergenza senza conseguenze rilevanti.