Lecce-Roma 0-1, il match in diretta

Mar, 06/01/2026 - 17:55

(Adnkronos) – Lecce e Roma si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A oggi 6 gennaio 2026. I capitolini hanno 33 punti, i pugliesi sono a quota 17. La Roma è reduce dalla vittoria per 3-1 sul Genoa, mentre il Lecce ha conquistato un punto sul campo della Juventus.  Nel prossimo turno, la Roma ospiterà il Sassuolo. Il Lecce riceverà il Parma. 
