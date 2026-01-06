Lecce-Roma 0-1, il match in diretta

(Adnkronos) – Lecce e Roma si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A oggi 6 gennaio 2026. I capitolini hanno 33 punti, i pugliesi sono a quota 17. La Roma è reduce dalla vittoria per 3-1 sul Genoa, mentre il Lecce ha conquistato un punto sul campo della Juventus. Nel prossimo turno, la Roma ospiterà il Sassuolo. Il Lecce riceverà il Parma.

