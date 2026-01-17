Italia, sanità ‘miracolosa’: cuore fermo per un giorno, 47enne in arresto cardiaco salvato con Ecmo

Colpito da un arresto cardiaco che non rispondeva alle cure standard, un uomo di 47 anni è stato salvato all’ospedale Molinette di Torino dopo 45 minuti di massaggio cardiaco e l’uso della dell’Ecmo, una macchina che può sostituire temporaneamente il cuore e i polmoni. Il paziente è stato praticamente un giorno con il cuore fermo. Andrea è stato colpito da arresto cardiaco all’improvviso, mentre era in casa.

La fidanzata ha chiamato i soccorsi e ha iniziato le manovre di rianimazione, senza fermarsi. Con l’arrivo del 118 di Azienda Zero le manovre continuano, una scarica dopo l’altra, farmaci, massaggio cardiaco. Ma il cuore non riparte. “È lo scenario più temuto da chi interviene in emergenza: un arresto cardiaco refrattario, che non risponde alle cure standard. In passato, casi come questo avevano un destino segnato”, fanno sapere dalla Città della Salute e della Scienza di Torino.

Andrea viene portato all’ospedale Molinette senza che il cuore abbia mai ripreso a battere in modo efficace, praticando un totale di 45 minuti di rianimazione continua. “Un tempo lunghissimo, che di solito non lascia spazio alla speranza”. La causa è un’aritmia maligna, una tempesta elettrica che manda il cuore fuori controllo. Un evento spesso fatale.

I medici decidono di tentare l’ultima strada possibile: l’Ecmo. Con questa tecnica il sangue continua a circolare, il cervello viene ossigenato, il tempo – finalmente – smette di essere solo un nemico. Il cuore può riposare, i medici possono intervenire. Andrea è vivo e può oggi riprendere in mano la sua vita. Da quando questo programma avanzato è stato attivato all’ospedale Molinette, negli ultimi due anni (2024-2025), sono stati trattati 16 pazienti in arresto cardiaco refrattario provenienti dall’extraospedaliero, con otto persone rimaste in vita. La sopravvivenza è quindi del 50%, rispetto a quella inferiore al 10% dei pazienti trattati con manovre standard.