Inveisce contro la moglie e aggredisce i carabinieri, 49enne arrestato nel Palermitano

Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Termini Imerese, nel Palermitano, un 49enne già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112 su una violenta lite all’interno di un bar di piazza Europa, trovando l’uomo, agitato e ubriaco, che inveiva contro la moglie. Durante l’accesa discussione, il 49enne cadendo si è anche procurato una ferita al sopracciglio. Durante le fasi dell’identificazione l’uomo si è scagliato contro i carabinieri, colpendo uno di loro con violenti spintoni e con un calcio alla coscia. Durante la breve colluttazione, ha tentato di afferrare un borsello appoggiato su un tavolo poco distante ma è stato prontamente bloccato. All’interno del marsupio i militari hanno trovato un coltello a serramanico lungo 15 centimetri. Condotto negli uffici del reparto territoriale, l’uomo ha continuato a insultare i militari e ha danneggiato con calci la porta della camera di sicurezza. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Adnkronos)