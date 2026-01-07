Incendio danneggia capannoni commerciali a Palermo

Un incendio è divampato la scorsa notte a Palermo nei capannoni di Arredo Verde, nel complesso Grande Migliore, in via Buzzanca. Le fiamme hanno interessato alcune aree della struttura, rendendo necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a domare le fiamme ed evitando che l’incendio si propagasse alle strutture vicine. Sono state avviate le operazioni di bonifica per eliminare eventuali focolai residui e scongiurare nuove riprese. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Ė intervenuta anche la polizia per gli accertamenti di competenza e per garantire la sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. (ANSA).