Salute

Guerriglia in A1, scontri nati da furto di bandiera romanista?

AdnKronos

Guerriglia in A1, scontri nati da furto di bandiera romanista?

Dom, 18/01/2026 - 18:28

Condividi su:

(Adnkronos) – A far degenerare i tafferugli tra ultras giallorossi e fiorentini sull'autostrada A1, all'altezza di Casalecchio, potrebbe esserci stato il tentativo di sottrarre bandiere e striscioni agli avversari. In alcuni post di ambienti ultras che circolano sul web si parla (con tanto di foto) di una bandiera dei romanisti che sarebbe stata 'rubata' durante gli scontri di oggi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta