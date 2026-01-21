Guasto all’Air Force One, Trump cambia aereo e riparte per Davos

(Adnkronos) – L'Air Force One di Donald Trump, diretto a Davos, è stato costretto a rientrare presso la Joint Base Andrews poco dopo il decollo per la Svizzera. La Casa Bianca ha attribuito l'evento a un "piccolo problema elettrico": la portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato che il rientro è avvenuto "per estrema precauzione". Il presidente degli Stati Uniti e la sua delegazione sono saliti su un altro aereo, decollato poco dopo la mezzanotte locale. Giornalisti al seguito del presidente Usa hanno riferito di un'interruzione delle luci nella cabina poco dopo il decollo. Trump e il suo entourage hanno cambiato velivolo e sono decollati di nuovo poco, con circa due ore e mezza di ritardo sulla tabella di marcia, con possibili ripercussioni sul programma per la giornata in Svizzera dove il tycoon è atteso un confronto con i leader europei riguardo alla sua proposta di annettere la Groenlandia. "You'll find out". "Lo scoprirete": Donald Trump ha ribadito che l'isola artica, territorio controllato dalla Danimarca, è un obiettivo imprescindibile per Washington. "E' fondamentale per la sicurezza nazionale", ha ripetuto, mostrando sicurezza sull'epilogo positivo della vicenda. "Abbiamo tanti meeting in programma sulla Groenlandia. Credo che le cose andranno bene. Succederà qualcosa e sarà positivo per tutti", dice Trump in un'interminabile conferenza alla Casa Bianca convocata per celebrare i risultati ottenuti nel primo anno di mandato. Dettaglio trascurabile: gli abitanti della Groenlandia non ne vogliono sapere niente. "Non ho parlato con loro, quando lo farò sono sicuro che saranno entusiasti".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)