Estratti i biglietti vincenti della Lotteria Natalè25 promossa da Confcommercio Caltanissetta – Enna

CALTANISSETTA. Si è svolta nella sede ennese di Confcommercio Caltanissetta Enna l’attesa estrazione dei biglietti vincenti di Natalè2025 – Lo shopping premia te. Anche quest’anno l’iniziativa ha registrato numeri di grande rilievo: oltre 111.000 biglietti distribuiti e 321 attività commerciali aderenti nelle due province. Il comune con più adesioni è Nicosia, in provincia di Enna, con 55 aziende. I capoluoghi hanno partecipato, invece, con 45 attività a Enna e 43 a Caltanissetta.

Un risultato che conferma il valore dell’iniziativa, nata per incentivare gli acquisti nei negozi di prossimità e sostenere il tessuto economico locale, rafforzando il legame tra imprese, cittadini e comunità.

Presente durante l’estrazione anche l’assessore del Comune di Enna Nicola De Luca: “come amministrazione accogliamo con favore ogni iniziativa volta a favorire il commercio locale. Confcommercio Caltanissetta Enna dimostra ogni anno di essere presente e Natalè rappresenta

Grande attenzione anche ai premi minori legati ai singoli Comuni, una delle novità più apprezzate dell’edizione 2025. Per ogni 10 aziende aderenti, Confcommercio ha messo in palio buoni acquisto da 100 euro, spendibili esclusivamente presso l’attività che ha rilasciato il biglietto estratto, premiando così sia i clienti sia i commercianti.

“Vogliamo ringraziare tutte le imprese che, anche quest’anno, hanno partecipato con entusiasmo e capendo il valore simbolico dell’iniziativa – ha commentato Maurizio Prestifilippo, presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna – il nostro è uno sforzo organizzativo importante che però viene premiato dai cittadini che scelgono di comprare sotto casa.”

3° Premio – MacBook Air

Biglietto n. 85856

Belfiore Giuseppe – Nicosia

2° Premio – Crociera nel Mediterraneo per due persone

Biglietto n. 92398

New Pam Store Srl – Nicosia

1° Premio – Fiat Panda Hybrid

Biglietto n. 125340

Baby Store Srls – Piazza Armerina