Droga e contanti in casa, padre e figlio arrestati dai carabinieri per spaccio a Messina

Nella serata di giovedì scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro e della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“, un 45enne del luogo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, e il figlio convivente, 24enne, entrambi già noti alle Forze dell’ordine anche per specifici reati. Nell’ambito delle ordinarie verifiche eseguite nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti cautelari, i Carabinieri sono entrati nell’appartamento degli indagati per un controllo. Nella circostanza, l’atteggiamento insofferente degli interessati ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione, che ha permesso di rinvenire 270 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 1.000 euro in contanti, nonché un bilancino di precisione con residui dello stesso stupefacente e vari oggetti verosimilmente utilizzati per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, mentre i 2 soggetti sono stati trattenuti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.