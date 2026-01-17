DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero e Sandero Stepway MY26

(Adnkronos) –

Dacia rinnova gli interni di Nuova Sandero e Sandero Stepway MY26, puntando su materiali più resistenti, maggiore ergonomia e connettività evoluta, nel solco del principio “

Essential but Cool”

che guida ogni progetto del marchio. All’interno, l’abitacolo adotta nuovi tessuti per sedili, plancia e pannelli porta, scelti per garantire resistenza, comfort e piacevolezza al tatto. Le nuove bocchette dell’aria a T rovesciata creano ora una continuità visiva con la firma luminosa esterna, rafforzando il legame tra design interno ed esterno. Il nuovo volante offre un’ergonomia migliorata per una guida più sicura e intuitiva. Con le motorizzazioni Hybrid 155 ed Eco-G 120 automatico, debutta il nuovo comando E-Shifter, elegante e semplice da utilizzare, affiancato dalle palette al volante per cambi marcia più immediati. La dotazione tecnologica cresce con il nuovo sistema multimediale da 10” con navigazione connessa e caricatore wireless per smartphone. Il quadro strumenti digitale da 7” adotta una nuova grafica per una lettura più chiara e completa delle informazioni di guida.

