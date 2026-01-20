Dacia, dopo il trionfo alla Dakar e un 2025 a +3,1% lancia sfida a cinesi

(Adnkronos) – Non si ferma la corsa di Dacia che, a poche ore dai festeggiamenti per la vittoria conquistata nella Dakar 2026 con il duo Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin, comunica i positivi risultati del 2025, in cui il brand del gruppo Renault ha registrato un totale di 697.408 vendite pari un aumento del 3,1% annuo. Ma il dato più importante – soprattutto per la redditività – è il secondo posto in Europa per le vendite a privati, suo core business, con una quota di mercato del 7,9% (sull'intero mercato la share è del 4%). Come spiega Frank Marotte, Direttore Marketing, Vendite e Operazioni del brand Dacia, "questi dati sono frutto di una strategia avviata da tempo, con una crescita forte ma sostenibile" che nel 2025 ha visto – oltre ai modelli già consolidati – i risultati positivi di modelli come la nuova Bigster e la rinnovata elettrica Spring. Il primo ha raccolto 67.573 unità vendute nel mondo, risultando il C-SUV più venduto a privati in Europa nel secondo semestre 2025. “Un incredibile successo per noi, c’erano interrogativi prima del lancio se saremmo stati credibili in questo segmento" ammette Marotte che evidenzia un dato significativo ovvero come oltre il 60% delle vendite sono di motorizzazioni ibride. Una opzione che – assieme al Gpl – è sempre più caratterizzante dell'offerta Dacia. Quanto alla Spring con 35.034 unità vendute nel mondo, ha registrato una crescita del 53% e si attesta per la prima volta come il veicolo elettrico più venduto nel segmento A in Europa in tutti i canali. Ma la piccola elettrica – conferma il manager Dacia – sarà presto affiancata da un nuovo modello elettrico nel segmento A perché "crediamo che ci sia spazio per una seconda proposta e aumentare la nostra penetrazione nel mondo BEV". Marotte evidenzia come sia importante "annunciare una offerta sotto i 18 mila euro perché sotto una certa soglia i cinesi non sono ancora molto presenti e in questo segmento Dacia può essere molto competitiva”. “La concorrenza cinese è dura – riconosce – ma finora abbiamo fatto meglio dei nostri competitor europei”. Quanto al futuro nel motorsport "vincere la Dakar – spiega – è stato il risultato di 10 anni di duro lavoro:: ora dobbiamo valutare l'impatto positivo sul brand e come utilizzare questo esito: discuteremo sui prossimi passi da intraprendere, anzi, abbiamo già iniziato a farlo" subito dopo la vittoria. Nel frattempo Dacia prepara anche il lancio di un nuovo modello ibrido (ma anche termico) nel segmento C per accelerare una transizione che ha portato nel 2025 le vendite dei veicoli ibridi del marchio a crescere del 122%: un veicolo Dacia venduto su quattro è ora elettrificato, ovvero il doppio rispetto al 2024, una strada sulla quale appare impossibile tornare indietro.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)