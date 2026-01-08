Dacia al Salone di Bruxelles 2026

(Adnkronos) – In occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles 2026,

Dacia presenta una gamma sempre più coerente, moderna e rinnovata, rafforzando il proprio posizionamento come marchio di riferimento per chi cerca auto robuste, ben equipaggiate e con il miglior rapporto qualità/prezzo. L’edizione 2026 della rassegna belga mette in scena le principali evoluzioni introdotte nel 2025: Nuova Sandero e Nuova Sandero Stepway, Nuovo Jogger, la nuova offerta motori per Duster e Bigster e la rinnovata Dacia Spring, la cui esperienza di guida è stata profondamente migliorata mantenendo un prezzo competitivo. Al Salone dell'Auto di Bruxelles 2026 i modelli sono esposti in ambientazioni che richiamano i loro utilizzi reali: Spring per la città, Jogger per la famiglia, Duster e Bigster per l’avventura, Sandero e Sandero Stepway per la quotidianità versatile. Dacia presenta anche la nuova Dacia Hipster Concept che si propone con una reinterpretazione dell’auto elettrica: 3 metri di lunghezza, 4 veri posti e un bagagliaio modulabile fino a 500 litri, in una configurazione inedita per il segmento. Questo modello è 20% più leggero di Dacia Spring e punta a ridurre della metà l’impronta di carbonio rispetto alla media degli attuali veicoli elettrici. Il nuovo concept è pensato per la vita quotidiana e punta ad un'autonomia adatta ai tragitti medi.

