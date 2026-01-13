Credito, approvato il piano industriale 2025-2027 dell’Irca. Tamajo: «Istituto più veloce e più vicino alle imprese»

Con l’approvazione del piano industriale 2025-2027 dell’Irca e il riconoscimento del ruolo unico per il suo personale, la giunta regionale ha fatto fare un nuovo passo avanti nella riorganizzazione degli enti finanziari che fanno capo alla Regione Siciliana. Le due delibere sono state proposte dall’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo.

«Si tratta di due step molto importanti per un ente strategico per l’economia siciliana – dichiara Tamajo –. L’obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo: rendere l’Irca più efficiente, più veloce e più vicino alle imprese che vogliono investire, creare lavoro e restare in Sicilia».

Il provvedimento rientra nel processo di riorganizzazione e concentrazione degli enti finanziari regionali previsto dalla legge regionale n.10/2018, che ha portato all’accorpamento di Ircac e Crias e alla nascita dell’Irca come nuovo polo unico del credito agevolato siciliano.

Per l’assessore, inoltre, l’approvazione del ruolo unico del personale «è un passaggio fondamentale per garantire stabilità organizzativa, valorizzazione delle competenze interne e maggiore chiarezza nei percorsi professionali: in questo modo tuteliamo i lavoratori, rendiamo più trasparente la macchina amministrativa e costruiamo un ente che possa funzionare davvero, senza zone grigie e senza sprechi».