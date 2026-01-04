Creatività e linguaggi del futuro: l’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto Luigi Russo di Caltanissetta

Prosegue il racconto degli indirizzi di studio dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo, un percorso pensato per accompagnare studenti e famiglie alla scoperta dell’identità formativa della scuola. Dopo il liceo linguistico, il tecnico economico e l’indirizzo tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie, questo quarto appuntamento è dedicato all’indirizzo Tecnologico – Grafica e Comunicazione, un percorso che interpreta in modo contemporaneo i linguaggi della creatività e dell’innovazione.



Il Tecnologico – Grafica e Comunicazione è un percorso formativo dinamico e stimolante, pensato per chi nutre una forte passione per la comunicazione visiva, l’immagine e le nuove tecnologie digitali. L’obiettivo è fornire agli studenti le competenze necessarie per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale e dei servizi collegati alla comunicazione, con uno sguardo costante alle evoluzioni del mondo digitale.

Elemento distintivo dell’indirizzo è l’intenso utilizzo dei laboratori, con 10 ore settimanali dedicate alle attività pratiche di grafica e produzione multimediale. In questi spazi gli studenti sperimentano direttamente le tecniche e i software più innovativi di grafica, video editing, animazione e web design, trasformando le idee in progetti concreti. Il lavoro laboratoriale consente di sviluppare competenze operative fondamentali, di mettere alla prova la creatività sia individualmente sia in gruppo e di crescere all’interno di un ambiente di apprendimento collaborativo e stimolante.

Nel corso del quinquennio, gli studenti imparano a operare in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in relazione ai contesti e alle finalità comunicative richieste.

Le materie di indirizzo – Progettazione multimediale, Tecnologia dei processi di produzione e Laboratori tecnici – costituiscono il cuore di un percorso che integra creatività, competenze digitali e capacità progettuali.

Il diploma in Grafica e Comunicazione apre le porte a numerosi percorsi universitari, tra cui Design e comunicazione visiva, Arti visive (fotografia, cinema, animazione), Scienze della comunicazione e Informatica. Allo stesso tempo, le competenze acquisite consentono un ingresso diretto nel mondo del lavoro in ambiti diversi e in costante crescita: agenzie di comunicazione e pubblicità, case editrici e aziende editoriali, studi di produzione audiovisiva, aziende multimediali o come liberi professionisti nei settori della grafica, del web design, dell’illustrazione e della comunicazione visiva.



Con questo quarto racconto, l’Istituto “Luigi Russo” completa il percorso di presentazione dei suoi indirizzi di studio, restituendo l’immagine di una scuola capace di coniugare sapere tecnico, creatività e innovazione, preparando gli studenti a interpretare e costruire i linguaggi del presente e del futuro.

Un’occasione concreta per conoscere da vicino anche l’indirizzo Grafica e Comunicazione è rappresentata dagli Open Day in programma nel mese di gennaio nelle giornate 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31, e dall’ultimo appuntamento previsto per sabato 1 febbraio, dalle 16.00 alle 19.00.

Sono inoltre previsti i Lab Day, momenti dedicati alle attività pratiche di laboratorio, nelle giornate del 16 e 23 gennaio, dalle 15.30 alle 17.30.

Tutte le informazioni sugli indirizzi di studio, il calendario completo degli Open Day e la brochure informativa dell’Istituto sono disponibili sul sito ufficiale del “Luigi Russo”, per orientarsi con consapevolezza nella scelta del proprio futuro scolastico.