Crans-Montana, Meloni, i ministri e le opposizioni alla messa a Roma per le vittime

Giorgia Meloni in prima fila, nella chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, per la funzione a Roma in memoria delle vittime di Crans-Montana. Al fianco della premier il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’altro vice premier Matteo Salvini, nella stessa fila del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che indossa la fascia tricolore. Sempre in prima fila in chiesa, nell’altra fila di banchi, la leader del Pd Elly Schlein con al suo fianco l’ex premier Giuseppe Conte. Con loro, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vice presidente della Camera Fabio Rampelli. Gli altri leader di opposizione, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, siedono alle spalle di Schlein. Tra gli altri, presenti molti esponenti di governo come Giancarlo Giorgetti, Alessandro Giuli, Alberto Barachini, Guido Crosetto, molti leader di partito come Maurizio Lupi e Riccardo Magi, rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Tra gli scranni della chiesa anche Arianna Meloni. Tra i presenti anche i ministri Anna Maria Bernini, Daniela Santanchè e Andrea Abodi, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano; la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone; i vicepresidenti della Camera Giorgio Mulè e Fabio Rampelli; l'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado Balzanetti; il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Alla Santa Messa sono presenti anche i familiari di alcuni dei giovani deceduti nell'incendio di Crans Montana: Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Achille Barosi e Sofia Prosperi. La premier si è intrattenuta con loro per qualche momento, all'interno della chiesa. L'organo suona, la chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso di Roma è gremita di persone arrivate per stringersi attorno al dolore collettivo della strage di Crans-Montana. La celebrazione ha inizio con le parole del Vicario Generale per la Diocesi di Roma il Cardinale Reina: "Ci stringiamo alle famiglie qui presenti, ci sentiamo una grande famiglia che soffre e che in questo momento prega". L'arresto di Jacques Moretti, titolare di 'Le Constellation' a Crans Montana "è già una cosa buona". Lo dice la madre di Riccardo Minghetti, prima di entrare nella basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso per la messa di commemorazione delle vittime della tragedia. Riccardo "aveva una parola per tutti, gli amici lo incontravano e uscivano con il sorriso, era un ragazzo positivo", testimonia il padre del ragazzo per poi aggiungere: "Non sono state rispettate vite umane, la cosa peggiore che ci possa essere, deve essere fatta giustizia". "Sono arrabbiata col Comune di Crans Montana che non ha fatto i controlli e ora bisogna stare in allerta sulle indagini, perchè non stanno iniziando benissimo", aggiunge la mamma della giovane vittima dell'incendio di Crans Montana.

