Caltanissetta. LILT, campagna di prevenzione febbraio 2026: prenota una visita gratuita

Il 4 febbraio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, promossa da Union for International Cancer Control (UICC), con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’intento è quello di catalizzare l’attenzione su una problematica di interesse globale e ridurre l’impatto complessivo della patologia oncologica.

Possibile prenotare una visita gratuita di prevenzione dei tumori alla tiroide, laringe, mammella, cute e prostata al seguente link https://www.liltcaltanissetta.it/prenota-una-visita/ oppure chiamando il 393-8110020

Il tema del triennio 2025-2027 è “United by Unique”, a sottolineare come ogni diagnosi di cancro sia una storia a sé e occorra l’impegno di tutti per costruire un mondo capace di andare oltre la malattia, guardando la persona prima ancora del paziente.

In questa giornata tutte le Associazioni LILT sono chiamate a far sentire la propria presenza sul territorio, con azioni concrete volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza strategica della “prevenzione” e della diagnosi precoce.

In questa Giornata Mondiale contro il Cancro, uniamoci per un futuro costruito oltre la malattia, prendendoci cura della persona.

La giornata mira a salvare milioni di decessi prevenibili ogni anno aumentando la consapevolezza e l’educazione sul cancro e la necessità di agire soprattutto con la prevenzione contro la malattia.

La prevenzione offre la strategia a lungo termine più conveniente per il controllo del cancro.