Caltanissetta, in ricordo di Gaetano la famiglia Infuso dona un lettino per visite e un paravento al reparto di Talassemia del Sant’Elia

Un gesto che nasce dal cuore. La famiglia Infuso ha donato un lettino per le visite e un paravento al reparto di Talassemia dell’ospedale Sant’Elia, in ricordo di Gaetano “Tata” Infuso, scomparso il 25 novembre 2024 all’età di 55 anni. Una donazione dal profondo valore simbolico, destinata proprio a quel reparto che Gaetano ha frequentato fino al 2024, essendo affetto da talassemia, prima che una grave malattia lo strappasse all’affetto dei suoi cari. Un luogo che per lui non era solo un reparto ospedaliero, ma una seconda casa, fatta di volti amici, cure, lotte e speranze. Il gesto è stato reso possibile dalla generosità della famiglia Infuso, della moglie Simona Domina e della comunità di Sommatino, che nel giorno dei funerali ha scelto di tra sformare il dolore in solidarietà. Il ricavato delle donazioni è stato destinato al reparto di Talassemia. Gli “angeli custodi” di Gaetano, i medici Daniela Fiorino e Stefania Musmeci, insieme agli infermieri Sara Vilardo, Marica Beretta, Franco Castelli e Riccobene, potranno ora contare su nuove attrezzature per l’assistenza ai pazienti. Durante la scopertura della targa commemorativa, la moglie Simona Domina ha ricordato le qualità del marito e il suo impegno costante per il reparto di cui era spesso ospite per le trasfusioni. La nipote Valentina hai nvece raccontato l’amore infinito che Gaetano donava ai nipoti, una presenza costante e luminosa nella loro vita. Toccanti anche i ricordi condivisi da medici e infermieri, che hanno raccontato aneddoti e momenti di quotidianità vissuti con Gaetano. L’ultimo giorno in reparto, consapevoli che sarebbe stata l’ultima trasfusione, i suoi occhi seppur provati non si sono mai spenti. Ironico, appassionato di musica e della sua amata Juventus, Infuso viene ricordato come una persona intelligente, carismatica e sempre disponibile.