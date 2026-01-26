Caltanissetta, formazione anticorruzione: all’Asp oltre 139mila euro dal PNRR per il progetto “PerForma PA”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, per il tramite della UOSD Formazione, nell’ambito dell’Avviso pubblico PerForma PA “Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche”, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, beneficerà di un finanziamento su fondi PNRR per l’avvio del progetto “Prevenzione della corruzione ed etica pubblica”. Il piano formativo proposto risponde ai fabbisogni individuati dall’Asp di Caltanissetta in tema di anticorruzione e trasparenza. L’articolazione progettuale prevede l’attivazione di un corso in modalità FAD asincrona mediante l’erogazione di un Web BasedTraining rivolto a 780 dipendenti. Il progetto, in parallelo alle attività didattiche, prevede l’attivazione di comunità di pratica, animate da un tutor di processo, al fine di garantire una ricaduta organizzativa concreta sui temi formativi trattati. È inoltre prevista l’attivazione di un help desk online dedicato ai professionisti coinvolti, con la finalità di supportare i partecipanti sia sotto il profilo didattico sia sotto quello logistico. Per l’erogazione del corso sarà predisposta una piattaforma elearning dedicata che consentirà la piena fruibilità dei materiali didattici. La piattaforma supporterà anche tutti i processi di valutazione degli apprendimenti e di misurazione della qualità del percorso formativo da parte dei fruitori. Il progetto proposto dall’ASP di Caltanissetta non ha subito tagli rispetto alla richiesta di finanziamento e risulta essere, tra tutti gli enti richiedenti e tra questi 5 aziende sanitarie del sud Italia di cui 4 siciliane, l’azienda cui è stato assegnato il budget più importante, pari a € 139.865,78 per un coinvolgimento totale di 780 dipendenti, in particolare è rivolto al personale interessatonella gestione del rischio corruttivo, in particolare a 600 dirigenti sanitari, amministrativi e tecnici a 180 funzionari dei vari ruolioperanti come centri di spesa, e rappresenta, da parte dell’Azienda, l’applicazione del principio di valorizzazione delle persone e di produzione di valore pubblico attraverso la formazione, sancito dalla Direttiva 16 gennaio 2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.