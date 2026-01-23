Caltanissetta, corso di riconoscimento erbe selvatiche siciliane

La Cooperativa Silene, con il botanico prof. Alfonso La Rosa, in collaborazione con Ulìwood e la guida ambientale escursionistica Irene Bonanno, associata AIGAE, organizzano un corso per il riconoscimento delle erbe spontanee commestibili siciliane a Caltanissetta.

Il corso prevede l’identificazione, attraverso un approccio scientifico, delle principali erbe spontanee presenti in Sicilia utilizzate a scopo alimentare.

Perché fare un corso di riconoscimento delle erbe spontanee siciliane?

È una conoscenza antica che rischiamo di perdere e che invece può tornare a nutrire le nostre vite.

Ti permette di riscoprire sapori diversi, intensi, vivere in modo più sostenibile, cucinare con ingredienti a costo zero, riconnetterti con la natura, la terra e suoi cicli imparando a distinguere le specie sicure da quelle potenzialmente dannose per il benessere quotidiano.

“Raccogliere erbe significa rallentare, osservare l’ambiente, distinguere forme e profumi. Significa soprattutto riconnettersi a un sapere condiviso che non appartiene a pochi esperti, ma che un tempo era patrimonio comune. Non è solo questione di nutrizione”. (Italia che Cambia).

PROGRAMMA

Il corso si articolerà in 2 giornate, nello specifico:

Sabato 7 feb – Sede: Struttura ricettiva ULÌWOOD

15:30 – 18:30: TEORIA

Durante le ore di teoria verranno trattati argomenti sulla storia, l’importanza e gli utilizzi delle piante alimurgiche locali ma principalmente saranno esposte delle schede con oltre 50 specie presenti nel territorio siciliano e utilizzate a scopo alimentare. Ogni scheda presenterà l’immagine della pianta con in dettaglio tutti i caratteri morfologici utili ai fini del riconoscimento in campo, il suo nome scientifico, volgare italiano e dialettale; verranno inoltre proposte alcune ricette per gli utilizzi delle principali piante trattate.

19:30 – 19:30: LABORATORIO

Nelle ore di laboratorio saranno descritti gli esemplari freschi raccolti in campo dal docente con lo scopo di osservarne direttamente i dettagli e i caratteri morfologici utili ai fini diagnostici.

Domenica 8 febbraio

09:00 – 16:00

escursione in campo con raccolta e identificazione – pranzo a base di erbe spontanee – consegna degli attestati di partecipazione.

Durante l’escursione in campo saranno identificate le principali piante del territorio che verranno raccolte e nominate dall’esperto botanico. A conclusione della esperienza formativa, teorica e pratica, è previsto un momento conviviale degustativo.

Per ora di pranzo saremo ospitati presso Uliwood dove degusteremo le principali erbe selvatiche studiate e raccolte nel territorio. Il menù prevede un tripudio di sapori unici, custoditi segretamente dalle erbe di campo che rappresentavano la vecchia cucina povera di un tempo, pietanze rivisitate con creatività e sapienza.

SEDE DEL CORSO: Struttura ricettiva ULÌWOOD, viale Stefano Candura, 58 – Caltanissetta.

Per iscriversi occorre inviare NOME – COGNOME – LUOGO E DATA DI NASCITA – RECAPITO TELEFONICO – INDIRIZZO EMAIL a: Irene 340 6268393 (whatsapp) – irene.bonanno@gmail.com

N.B. Verranno prese in carico esclusivamente le prime 25 iscrizioni

La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 2026, completa dei propri dati anagrafici che saranno trattati secondo le normative vigenti in materia di privacy.

Si riserva il diritto di annullare l’evento, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti.