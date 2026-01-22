Caltanissetta, commercianti generosi: chiudono attività e donano merce per 32mila euro al Distretto Lions

Al termine dell’appena trascorso anno 2025 la merceria “Intimo moda” di Caltanissetta ha cessato l’attività commerciale e la titolare, signora Maria Catena Malluzzo (aiutata nella gestione dal marito Andrea Rizza), ha deciso di donare la merce rimasta. Alcuni rappresentanti del Lions Club Caltanissetta Pietrarossa che conoscevano l’esercizio commerciale, hanno proposto alla signora Malluzzo di donare al Distretto Lions 108Yb Sicilia, Governatore Diego Taviano, tutta la merce, in modo che il Distretto potesse a sua volta donarla alla popolazione siciliana che ne avesse più bisogno.

Quindi è stato redatta una “Dichiarazione di presa in carico” della merce donata, per un valore di 32 mila euro, e l’impegno a destinarla ai più bisognosi della Regione.La donazione formale è avvenuta lo scorso 14 gennaio, mentre la consegna della merce da parte dei rappresentanti del Club Caltanissetta Pietrarossa al Distretto, a causa delle recenti condizioni di allerta meteo, è avvenuta soltanto giovedì 22 gennaio, quando con ben due mezzi (un furgone ed un’auto station wagon) hanno portato tutta la merce in un deposito del Distretto a Falcone (ME), aiutati nello scarico dai consoci del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, e dove nei prossimi giorni il tutto verrà scrupolosamente catalogato e sarà decisa la destinazione.

Molto probabilmente il Governatore destinerà alcune cose alle carceri di Palermo, Catania (dove insiste un laboratorio di sartoria) ed Agrigento (che è anche una casa di reclusione femminile) mentre altra merce andrà a case protette e case famiglia, trattandosi per la maggior parte di intimo uomo, donna, bambino, merceria vera e propria ed altro vestiario.Un ringraziamento da parte del Governatore e di tutto il Distretto Lions Sicilia va alla signora Maria Catena Malluzzo che ha dimostrato una grandissima sensibilità nel donare tutta la merce rimasta alla più grande organizzazione mondiale di volontariato e beneficenza che, a sua volta provvederà alla distribuzione dettagliata.

I gesti di questo genere fanno comprendere che i buoni sentimenti e la voglia di aiutare il prossimo esistono ancora e che esistono ancora le persone generose che aiutano i volontari del Lions a fare del bene a chi ne ha più bisogno.