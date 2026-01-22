Caltanissetta, cani vivevano tra escrementi e fango accumulato: Carabinieri e WWF salvano 4 cuccioli

Lo scorso 10 gennaio, a seguito di una segnalazione pervenuta dal personale del WWF di Caltanissetta, i militari della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta hanno deferito un uomo per maltrattamenti di animali. L’indagine ha rivelato la presenza di quattro cani di media taglia, detenuti in pessime condizioni. Gli animali vivevano in luoghi non idonei e in critiche condizioni igienico-sanitarie, circondati da escrementi e fango accumulato nei giorni precedenti. La situazione di salute degli animali era critica: uno di loro presentava un grave trauma. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, coadiuvati dal servizio veterinario dell’ASP, i cani sono stati salvati e attualmente custoditi in luoghi idonei, ricevendo le cure necessarie per il loro recupero. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di rimanere vigili e di intervenire quando si assiste a situazioni di abusi verso gli animali sottolineando l’importanza della collaborazione tra le autorità e le organizzazioni per la protezione degli animali. L’Arma dei Carabinieri ed il WWF continuano a collaborare per garantire la sicurezza e il benessere degli animali, promuovendo la sensibilizzazione contro i maltrattamenti. Si invita la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni di abuso o trascuratezza riguardo agli animali. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Stazione Carabinieri di Caltanissetta.