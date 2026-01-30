Caltanissetta, aumentano i posti disponibili negli asili nido del Comune

Aumentano i posti disponibili negli asili nido del Comune di Caltanissetta che passano ora da 136, quanti sono stati sinora, a 149. L’aumento è del 10%, che ilComune ha deciso di effettuare per soddisfare la richiesta e accogliere nei propri asili un maggior numero di bimbi, più precisamente «al precipuo fine di soddisfare – è scritto nel provvedimento di autorizzazione dell’aumento dei posti– l’esigenza di diminuire il numero dei richiedenti collocati in lista d’attesa per l’anno educativo 2025-2026». E’ stato spiegato inoltre che «l’op portunità di procedere all’amplia mento si giustifica anche in ragione del tasso medio di assenza dei minori iscritti, che per lo scorso anno educativo 2024-2025 si è accertato pari al 17%». Succede infatti che molti bimbi tra quelli accolti non vengono portati negli asili nido per periodi più o meno lunghi e per vari motivi. I nuovi 13 bimbi saranno individuati con lo scorrimento della graduatoria vigente e saranno assegnati negli asili nido dove c’è maggiore possibilità di accoglimento. Ricordiamo che gli asili nido istituiti dal Comune sono 4 e hanno la seguente disponibilità di posti: Santa Petronilla 54, di cui 12 lattanti di età compresa tra i 3 e i 12 mesi e 42 divezzi di età compresa tra i 13 e i 36 mesi; Colajanni della via Degli Orti 32, di cui 12 lattanti e 20 divezzi; Santa Barbara 10, tutti divezzi; Pier Paolo Pasolini 40, di cui 12 lattanti e 28 divezzi, per complessivi 136 posti. I bimbi della lista d’attesa sono 80, dei quali 74 divezzi e 6 lattanti. Intanto si sono resi disponibili al tri posti nei 4 asili nido perché 18 bimbi che erano stati regolarmente accolti, in quanto inseriti nella gra duatoria degli aventi diritto, hanno rinunciato alla frequenza. Anche in questo caso i posti rimasti vuoti saranno coperti scorrendo la graduatoria. Per cui i bimbi della lista d’at tesa si ridurranno da 80 a 49.