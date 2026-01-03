Caltanissetta, Antonio Muratore si dimette da Commissario Cittadino della Lega e indica come successore Oscar Aiello

“Ho rassegnato formalmente le mie dimissioni dall’incarico di Commissario Cittadino della Lega per la città di Caltanissetta, ruolo che ho svolto con impegno, senso di responsabilità e spirito di servizio verso il partito e verso la comunità nissena.” Così in una nota Antonio Muratore.

“Si tratta di una decisione maturata al termine di una riflessione personale e politica – prosegue nella nota -, assunta nel pieno rispetto delle istituzioni di partito e con la convinzione che, in questa fase, sia giusto favorire una nuova guida capace di proseguire il lavoro svolto e di rafforzare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio.”

Muratore continua: “Nel rendere note le mie dimissioni, intendo indicare con convinzione Oscar Aiello come la persona che ritengo più idonea a ricoprire il ruolo di Commissario Cittadino della Lega a Caltanissetta. La sua profonda conoscenza del territorio, unita all’esperienza maturata come consigliere comunale e assessore, rappresenta un patrimonio politico e amministrativo importante per il futuro del partito in città.”

“Resto a disposizione per garantire un passaggio di consegne ordinate e per continuare a collaborare – conclude -, qualora lo si ritenga utile, nell’interesse esclusivo della Lega e della comunità nissena. Ringrazio la dirigenza del partito per la fiducia accordatami e per il lavoro condiviso in questi anni.”