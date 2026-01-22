Caltanissetta, al Teatro Rosso di San Secondo si alza il sipario sulla rassegna “L’Allegra Stagione”: appuntamento per oggi 22 gennaio

Caltanissetta – Tutto pronto per l’inizio de “L’Allegra Stagione”, la rassegna di teatro comico che da oggi , giovedì 22 gennaio 2026, porterà sul palco del Teatro Rosso di San Secondo quattro appuntamenti all’insegna del sorriso, della qualità artistica e della comicità contemporanea.

La stagione, curata da Il Triangolo No Trio, entra ufficialmente a far parte del progetto culturale delle “4 Stagioni del Teatro Rosso di San Secondo”, confermando la volontà di proporre una programmazione capace di coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione del teatro come luogo di aggregazione.

Ad aprire la rassegna sarà un evento di grande richiamo: Francesco Cicchella, artista poliedrico e amatissimo dal pubblico, calcherà per la prima volta il palcoscenico nisseno con lo spettacolo “Tante belle cose”, inaugurando la stagione con una serata che promette risate, musica e imitazioni di altissimo livello.

“L’Allegra Stagione nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico una proposta comica di qualità, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età – spiegano gli organizzatori – con una particolare attenzione ai giovani, uno degli obiettivi centrali del progetto. Avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro significa investire nel futuro culturale della città, rendendo il palcoscenico uno spazio vivo, accessibile e contemporaneo.”

Quattro spettacoli, quattro linguaggi diversi della comicità, un unico filo conduttore: ridere è una cosa seria, come recita il claim della stagione, e il teatro resta il luogo ideale per farlo insieme.

Calendario “L’Allegra Stagione” – Teatro Rosso di San Secondo

Giovedì 22 gennaio 2026

Francesco Cicchella – Tante belle cose

Sergio Vespertino – Metti che rinasco

Alessandra Falci, Michele Privitera e Sandro Rossino

Nuova produzione de Il Triangolo No Trio

Vincenzo Volo & Giovanna Criscuolo – Una notte ad Amsterdam

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta. Il sipario è pronto ad alzarsi. Le risate possono cominciare.