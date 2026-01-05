Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione

(Adnkronos) – Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto oggi 5 gennaio nell’area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria di Bologna: secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe stato accoltellato all'addome. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia che, sul posto insieme alla polfer, sono alla ricerca dell'aggressore in fuga. Matteo Salvini "è profondamente addolorato per la tragedia di Bologna, dove un capotreno è stato ucciso". A quanto si legge in una nota, "il Vicepremier e ministro esprime affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi, ed è in costante contatto con le Forze dell’Ordine che stanno indagando". Salvini "conferma la propria determinazione per portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni".

