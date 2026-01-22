Belgio, attacco con coltello a manifestazione: 6 feriti e 4 arresti

(Adnkronos) – Sei persone sono rimaste ferite in un'aggressione con il coltello oggi, giovedì 22 gennaio, a una manifestazione curda nei pressi del Teatro dell'Opera di Anversa. Due sono gravi. Le autorità hanno arrestato quattro persone, ha dichiarato all'Afp il portavoce della polizia di Anversa, Wouter Bruyns, specificando che i feriti sono stati ricoverati in ospedale. Il movente dell'aggressione è ancora da accertare.

