Australian Open, oggi Sinner-Darderi – Diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà ai quarti il vincente di Shelton-Ruud.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)