Australian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: “Non ci ho mai pensato”

Daniil Medvedev non cambia nazionalità. Il tennista russo, dopo aver superato il secondo turno degli Australian Open 2026 battendo il francese Quentin Halys in rimonta, ha parlato della possibilità di rinunciare alla cittadinanza russa, come hanno fatto altri giocatori dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: "Io capisco quella scelta, al 100%. è qualcosa che si può fare ed è giusto che si faccia se lo si desidera, soprattutto nello sport", ha detto in conferenza stampa. "Io però non ci ho mai pensato. Il luogo dove si nasce penso sia importante, ma ripeto che tanti giocatori cambiano nazionalità e io resto comunque loro amico. Lo sono di molti giocatori nello spogliatoio, la scelta è tutta loro", ha concluso Medvedev, che al momento gioca gli Australian Open da atleta neutrale, senza la bandiera russa accanto al suo nome.

