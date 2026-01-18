Australian Open, da De Minaur e Swiatek a Djokovic: il programma della seconda giornata

(Adnkronos) –

Seconda giornata per l'Australian Open. Dopo i primi match giocati nella notte italiana, in quella tra oggi, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, andranno in scena altre partite del primo turno, che aspetta ancora l'esordio di Jannik Sinner, bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Sarà il turno di Novak Djokovic, Daniil Medvedev e del padrone di casa Alex De Minaur, ma anche di Coco Gauff e Iga Swiatek nel tabellone femminile. Ecco tutti i match degli Australian Open in programma lunedì 19 gennaio:

Rod Laver Arena: dall'1:30 ora italiana

[3] Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB) [LL] – Alex de Minaur [6] (AUS)

non prima delle 9

[Q] Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek [2] (POL) Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic [4] (SRB)

Margaret Court Arena: dall'1:30

[11] Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED) Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova [4] (USA)

non prima delle 9

Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva [8] (RUS) Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12] (NOR)

John Cain Arena: dall'1

Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime [7] (CAN) [6] Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS)

non prima delle 7

Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS)

non prima delle 8:30

Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA)

Kia Arena: dall'1

[Q] Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP) Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13] (RUS) Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka [WC] (SUI) Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider [23] (RUS)

1573 Arena: dall'1

Magda Linette (POL) – Emma Navarro [15] (USA) Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson [WC] (AUS) [17] Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones [WC] (AUS) [17] Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea [Q] (FRA)

Anz Arena: dall'1

[27] Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA) [WC] Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic [Q] (CAN) Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS) [21] Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu [WC] (CHN)

Campo 5: dall'1

Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL) [25] Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA) [WC] Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa [25] (ESP) [Q] Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot [30] (MON)

Campo 6: dall'1

[Q] Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ) Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL) [13] Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT) Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata [WC] (AUS)

Campo 7: dall'1

Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB) Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson [14] (DEN) [27] Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED) [21] Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee [Q] (THA)

Campo 8: dall'1

Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik [WC] (USA) Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP) Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO) Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE)

Campo 12: dall'1

Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL) Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech [24] (FRA) Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR) Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN)

Campo 13: dall'1

Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA) [19] Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA) Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina [14] (ESP) [29] Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA)

Campo 14: dall'1

Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER) [Q] Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA) [19] Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU) Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli [Q] (ITA)

Campo 15: dall'1

Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI) [Q] Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR) Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER) Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE) Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

