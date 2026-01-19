Australian Open 2026, Arnaldi eliminato: i risultati di oggi

(Adnkronos) –

Matteo Arnaldi eliminato al primo turno degli Australian Open 2026. L’azzurro, oggi 19 gennaio, è stato sconfitto dal russo Andrei Rublev, testa di serie numero 13, che si è imposto agevolmente per 6-5, 6-2, 6-3 in 1h52’. Spicca il k.o. del canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 7, che all’inizio del quarto set si è ritirato contro il portoghese Nuno Borges. Se ne va subito, quindi, un big nella parte alta del tabellone: un potenziale ostacolo in meno per lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Tra le altre teste di serie, avanti l’australiano Alex De Minaur (numero 6) che ha piegato in 3 set lo statunitense MacKenzie McDonald (6-2, 6-2, 6-3), e il russo Daniil Medvedev (numero 11), che non ha perso nemmeno un set contro l’olandese Jesper De Jong (7-5, 6-2, 7-6). Missione compiuta per lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, testa di serie numero 14, che in 1h42' ha regolato l'austriaco Filip Misolic per 6-2, 6-3, 6-3. Subito out il francese Arthur Rinderknech, numero 24 del seeding: ha ceduto all'ungherese Fabian Marozsan, che si è imposto per 6-3, 6-4, 6-7 (2-7), 6-4. Nei match del singolare femminile, tutto come previsto: nessun problema per le big statunitensi. Coco Gauff, testa di serie numero 3, ha sconfitto agevolmente l'uzbeka Kamilla Rakhimova per 6-2, 6-3. Amanda Anisimova, numero 4 del tabellone, ha piegato la svizzera Simona Waltert per 6-3, 6-2. Jessica Pegula, sesta giocatrice del tabellone, ha impiegato 66 minuti per il 6-2, 6-1 a Anastasia Zakharova.

