ATFlow rafforza il top management

ATFlow, importatore e distributore in Italia dei marchi KGM, XPENG e INEOS Automotive, annuncia un significativo rafforzamento della propria squadra di vertice con una serie di nuove nomine finalizzate a sostenere la crescita del business, consolidare la governance e preparare l’azienda alle prossime sfide del mercato della mobilità elettrica e digitale. Il riassetto organizzativo vede Gian Leonardo Fea assumere il ruolo di Chief Strategy Officer (CSO) e Consigliere Delegato, Giuseppe Rovito come Managing Director di XPENG e INEOS per l’Italia e Andrea Ferrari in qualità di Chief Marketing Officer (CMO) con responsabilità trasversale su tutti i marchi ATFlow. «Con queste nomine rafforziamo la nostra struttura manageriale per supportare al meglio la rete distributiva e cogliere nuove opportunità di sviluppo», ha dichiarato Mattia Vanini, Presidente di ATFlow. «L’obiettivo è accompagnare i nostri partner in una fase di forte trasformazione del mercato, puntando su innovazione, elettrificazione e qualità del servizio».



