Arte: nasce il Matericismo, l’ha creato un artista eremita che lavora in una grotta

Dom, 18/01/2026 - 10:22

In Umbria c’è un uomo che ha scelto di sottrarsi al rumore per tornare ad abbracciare la realtà. Si chiama Francesco Scarinci ed è il fondatore del Matericismo, un movimento artistico che nasce dal confronto diretto con la materia, il silenzio e il tempo.

Parte del suo lavoro si svolge in una grotta reale, nei pressi di Costacciaro, in provincia di Perugia.

Non un luogo simbolico, ma uno spazio concreto di ritiro, scrittura e pittura, dove il processo creativo avviene in un contatto fisico e continuo con gli elementi della natura.

Scarinci ha scelto il silenzio come via.

Il suo lavoro nasce fuori dal ritmo imposto, fuori dalla necessità di apparire e dalla produzione continua.

Negli anni l’artista eremita ha progressivamente eliminato l’esposizione permanente per tornare all’origine del gesto artistico, là dove la materia non è superficie ma presenza viva.

Le sue opere non decorano: custodiscono.
Non chiedono di essere guardate, ma attraversate.

Il Matericismo non cerca l’effetto né l’estetica consolatoria, ma è un’arte che si regge sul peso, sulla crepa e sul tempo che incide.

Da questo percorso sono nate opere materiche e una serie di libri già pubblicati su Amazon e librerie digitali, tra cui Il dolore nella materia , Il potere della materia, L’origine della materia.

I libri non accompagnano le opere, ma ne condividono il peso. Sono testi essenziali, nati dallo stesso gesto che genera le forme.

Il Matericismo non si espone, ma si incontra.

È destinato a chi sente il bisogno di un confronto autentico con ciò che resta quando il rumore si spegne.

Una scelta eremitica che rifiuta la velocità del presente e riporta il fare artistico a un rapporto essenziale con la materia e con il tempo.

Perché il Matericismo non invita a guardare, ma invita a restare.

Per saperne di più su questa nuova corrente artistica, nata dall’eremitaggio, si può visitare il sito internet www.matericismo.com.

