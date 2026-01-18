Arte: nasce il Matericismo, l’ha creato un artista eremita che lavora in una grotta

In Umbria c’è un uomo che ha scelto di sottrarsi al rumore per tornare ad abbracciare la realtà. Si chiama Francesco Scarinci ed è il fondatore del Matericismo, un movimento artistico che nasce dal confronto diretto con la materia, il silenzio e il tempo.

Parte del suo lavoro si svolge in una grotta reale, nei pressi di Costacciaro, in provincia di Perugia.



Non un luogo simbolico, ma uno spazio concreto di ritiro, scrittura e pittura, dove il processo creativo avviene in un contatto fisico e continuo con gli elementi della natura.

Scarinci ha scelto il silenzio come via.



Il suo lavoro nasce fuori dal ritmo imposto, fuori dalla necessità di apparire e dalla produzione continua.

Negli anni l’artista eremita ha progressivamente eliminato l’esposizione permanente per tornare all’origine del gesto artistico, là dove la materia non è superficie ma presenza viva.

Le sue opere non decorano: custodiscono.

Non chiedono di essere guardate, ma attraversate.

Il Matericismo non cerca l’effetto né l’estetica consolatoria, ma è un’arte che si regge sul peso, sulla crepa e sul tempo che incide.

Da questo percorso sono nate opere materiche e una serie di libri già pubblicati su Amazon e librerie digitali, tra cui Il dolore nella materia , Il potere della materia, L’origine della materia.



I libri non accompagnano le opere, ma ne condividono il peso. Sono testi essenziali, nati dallo stesso gesto che genera le forme.

Il Matericismo non si espone, ma si incontra.



È destinato a chi sente il bisogno di un confronto autentico con ciò che resta quando il rumore si spegne.

Una scelta eremitica che rifiuta la velocità del presente e riporta il fare artistico a un rapporto essenziale con la materia e con il tempo.

Perché il Matericismo non invita a guardare, ma invita a restare.

