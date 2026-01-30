Anno giudiziario, nel distretto di Palermo mancano 90 magistrati

Nel distretto di Palermo, che comprende anche gli uffici giudiziari di Trapani e Agrigento, al 30 giugno 2025 mancavano 90 magistrati. Il dato emerge dalla relazione che il presidente della Corte d’appello, Matteo Frasca, illustrerà domani all’inaugurazione dell’anno giudiziario. L’organico prevede 482 magistrati. Ma ne erano presenti 392. L’indice medio di scopertura era quindi del 18,67 per cento.

Il caso estremo è quello della Procura di Trapani dove erano in servizio solo 5 magistrati sui 13 previsti in organico (scopertura del 61,54 per cento). Alla Procura di Palermo mancano 13 magistrati su 71 previsti. Si tratta comunque, avverte Frasca, di dati in continua variazione. Molti trasferimenti si registrano soprattutto nei tribunali periferici, “nei quali il turnover è elevato e determina frequenti, anche significative, scoperture dell’organico”, colmate quasi sempre con “magistrati di prima nomina ma con soluzioni di continuità che incidono sulla regolarità dell’attività giurisdizionale”. (Foto di repertorio)