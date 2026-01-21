Aggredisce la compagna con la figlia in braccio e ferisce il suocero, arrestato 25enne dai carabinieri nel Palermitano

Un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lercara Friddi, nel Palermitano, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed evasione. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante un acceso litigio con la compagna, l’uomo l’ha colpita al ventre mentre teneva in braccio la figlia di un anno. Poi, in preda all’ira, ha cominciato a distruggere gli arredi di casa fino all’arrivo del suocero che ha inveito contro di lui. A quel punto, il giovane ha preso un coltello e, evadendo dai domiciliari, ha inseguito il papà della compagna in strada e lo ha colpito al braccio. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Termini Imerese. (Man/Adnkronos)