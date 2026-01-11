Salute

Aggredisce i genitori, 40enne arrestato dai carabinieri nel Catanese

Dom, 11/01/2026 - 09:05

Un 40enne di Acireale è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio in centro ad Acireale, dopo la richiesta di aiuto arrivata alla Centrale Operativa da parte di un padre che avrebbe riferito di essere stato aggredito in casa dal figlio. All’arrivo dei militari, l’uomo appariva scosso e agitato e ha raccontato che il 40enne era stato destinatario di recente di un ammonimento del Questore per episodi di violenza domestica ai danni di entrambi i genitori. Nell’abitazione i Carabinieri hanno riscontrato frammenti di vetro a terra, tracce di sostanze alcoliche sul pavimento, vasi e quadri rotti e un mobile del soggiorno danneggiato. La madre, anche lei vittima delle violenze, era riuscita ad allontanarsi poco prima e a trovare riparo da un familiare. (ITALPRESS).

