Abusi al pigiama party: condannato a 7 anni

Un uomo di 59 anni, Salvatore D., è stato condannato a sette anni di carcere per violenza sessuale su minori. Le vittime sono tre compagne di scuola della figlia, Giulia, che tra il 2012 e il 2013 partecipavano a pigiama party a casa sua. Le ragazze hanno denunciato gli Abusi solo nel 2018, dopo anni di silenzio e trauma. Giulia, convinta dell’innocenza del padre, ha interrotto ogni rapporto con le amiche.

Gli Abusi avvenivano mentre il padre era presente in casa, approfittando dei momenti in cui le ragazze erano sul divano a guardare un film o a parlare. Il Tribunale ha riconosciuto la gravità dei fatti, confermando la condanna. Le vittime hanno descritto un lungo percorso di sofferenza prima di trovare il coraggio di parlare.