Salute

Violenta e picchia la moglie, arrestato a Palermo

Redazione 3

Violenta e picchia la moglie, arrestato a Palermo

Mar, 02/12/2025 - 14:08

Condividi su:

Avrebbe picchiato e violentato la moglie e poi si sarebbe addormentato. La donna ha fatto la valigia e nel cuore della notte è fuggita; l’hanno trovata in strada in stato confusionale gli agenti del commissariato Libertà, in lacrime e con i segni delle percosse subite. Il marito – arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale – dopo le percosse e la violenza aveva bruciato il passaporto della donna per impedirle di lasciare l’Italia. Picchiata e maltrattata, aveva già denunciato l’uomo che le avrebbe consentito di utilizzare il cellulare unicamente in sua presenza, chiudendola nell’abitazione ogni volta che lui andava a lavorare. L’ultimo episodio di violenza è stato averla costretta a un rapporto contro la sua volontà. Scattati gli accertamenti previsti dal Codice rosa, è stata confermata la presenza di segni compatibili con una violenza sessuale. Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno raggiunto l’abitazione sorprendendo e arrestando l’uomo che non si era ancora accorto della fuga della moglie. (ANSA). 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta