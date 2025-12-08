Salute

Terremoto in Giappone, magnitudo 7,6: diramato allarme tsunami

Lun, 08/12/2025 - 15:56

Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter è stato registrato oggi, lunedì 8 dicembre, nel nord del Giappone, facendo scattare l'allarme tsunami. Lo ha reso noto l'istituto sismologico americano Usgs. 
Onde di tsunami alte fino a tre metri potrebbero colpire la costa pacifica del Giappone, ha avvertito l'agenzia meteorologica di Tokyo, con l'arrivo della prima onda previsto nelle zone portuali che si estendono dalle regioni settentrionali di Aomori a Iwate. 
