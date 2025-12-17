Sicilia, via libera dell’Ars all’articolo 3 della Finanziaria

Via libera dell’Ars all’articolo 2 della finanziaria regionale che prevede 50 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028 in favore delle imprese che collegano le assunzioni alla realizzazione di progetti di investimento sul territorio. Sala d’Ercole ha approvato un emendamento presentato dal governo che ha accolto alcune osservazioni dell’opposizione e della maggioranza. Per il triennio 2026-2028, il beneficio è riconosciuto “in misura non superiore al dieci per cento dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati”. La norma sarà attuata attraverso il ‘Fondo Sicilia’, istituito presso l’Irfis. Il vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola ha quindi sospeso i lavori per una breve pausa che consentirà al governo di mettere a punto le modifiche richieste dall’Aula sull’articolo 3 ‘South-working e lavoro agile’. (Adnkronos)