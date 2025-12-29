Sicilia, Schifani: “L’approvazione della Finanziaria è stato un lungo parto, bisogna modernizzare il regolamento”

“L’approvazione della Legge di stabilità è stato un lungo parto, che è figlio di un sistema regolamentare che, come dice correttamente il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, è tutto da riformare. Bisogna modernizzare il regolamento. Lo dico anche io. Con questo regolamento nessun governo è garantito nella sua azione di attuazione del programma. Un regolamento che consente un ostruzionismo che può anche paralizzare l’aula”. Lo ha detto il Presidente della regione siciliana, Renato Schifani, nel corso dello scambio di auguri con la stampa a Palazzo d’Orlenas. (Adnkronos)