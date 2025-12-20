Sicilia, Schifani: “In pochi anni l’Isola diventerà sempre più un punto di riferimento di investitori”

“Prometto che nel giro di qualche anno la Sicilia non solo continuerà a crescere ma continuerà a diventare sempre di più un punto di riferimento di tutti gli investitori nazionali e internazionali, diventerà un terreno fertile per la crescita economica, imprenditoriale, finanziaria. E non dimenticherà mai gli ultimi, i deboli, a cui questo Governo sta cercando di dare una mano con l’assegno di povertà e altro”. Lo ha detto il Governatore siciliano Renato Schifani ai simpatizzanti durante lo scambio di auguri natalizi a Palermo.