Sicilia, Schifani: “Buon lavoro su manovra, ora evitiamo fughe in avanti”

“Ho convocato per martedì prossimo un vertice di maggioranza per fare il punto sulla manovra, affinché non ci siano fughe in avanti in Aula su alcuni temi non condivisi. Farò un appello alla maggioranza, affinché ci sia coesione anche in quell’occasione. Ci incontreremo e chiederò quali sono i punti di non convergenza e non condivisi”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno “Cambiare la scuola, cambiare la città. Educare nelle crisi”, al museo Riso, a Palermo. “Prima dell’inizio della seduta all’Ars, avremo il tempo per discutere con la maggioranza. In commissione abbiamo fatto un ottimo lavoro – ha aggiunto – Seguirò l’Aula da vicino ma mi appellerò al senso di responsabilità della maggioranza, affinché si rendano conto del momento delicato che si vive. Anche se è una manovra espansiva, c’è sempre un limite alla capienza e non possiamo far saltare i conti. Finora i parlamentari della maggioranza hanno dato prova di grande responsabilità, ma sento di dover lanciare loro un appello”. (ANSA).