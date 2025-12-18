Sicilia. Forestali, via libera dell’ARS all’aumento delle giornate lavorative

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un provvedimento di grande rilievo e atteso da tempo: l’aumento delle giornate lavorative per gli operai stagionali della Forestale in Sicilia.

Si tratta di una misura fortemente voluta dal governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, con Fratelli d’Italia in prima linea, che coinvolge il personale dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, guidato dall’assessore Giusi Savarino, e dell’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.

L’incremento delle giornate lavorative rappresenta una risposta concreta alle legittime istanze dei lavoratori forestali e, al contempo, consente di rafforzare in maniera significativa le attività di controllo, prevenzione e tutela del territorio, in un settore strategico per la Sicilia.

Il provvedimento conferma l’impegno del governo regionale nel valorizzare il ruolo dei lavoratori forestali e nel potenziare le azioni a difesa dell’ambiente, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile del territorio siciliano.