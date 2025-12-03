Siccità, Misura 23: da Agea pagati sostegni per oltre 33 milioni agli agricoltori siciliani. Sammartino: «Lavoro sinergico»

Agea ha erogato oltre 33 milioni di euro agli agricoltori dell’Isola relativamente alla Misura 23 del Psr Sicilia 2014-2022, dedicata al sostegno alle imprese colpite da siccità per le coltivazioni di agrumi, mandorle, pistacchi e olive. Le domande presentate sono state 21.856.

«Il lavoro di piena sinergia tra l’assessorato e l’Agenzia per le erogazioni – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – ha garantito la celerità dei pagamenti destinati agli agricoltori. In cinque mesi sono stati liquidati oltre 33 milioni di euro, ottenendo un risultato frutto di buone pratiche amministrative».

I tempi record dei pagamenti si devono all’utilizzo del sistema della domanda pre-compilata e automatica, una buona pratica che ottimizza la tempistica delle operazioni.