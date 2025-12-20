San Cataldo, musica internazionale alla Sala Borsellino: il 23 dicembre recital della pianista Tetiana Donets

Con il patrocinio gratuito del Comune di San Cataldo e di TraccePerLaMeta, Gianfranco Cammarata, Presidente dell’Associazione Incontriamoci in Biblioteca, comunica che San Cataldo si prepara ad accogliere un evento musicale di respiro internazionale. Martedì 23 dicembre alle ore 18.00, alla Sala Borsellino, la pianista Tetiana Donets sarà protagonista di un recital pianistico di un’ora, ospite del Comune per un appuntamento unico nel panorama culturale cittadino.

Allieva della celebre Oxana Yablonskaya, Donets è una delle interpreti più interessanti della scena pianistica internazionale. La sua presenza in città è frutto del lavoro del Maestro Eliana Miraglia, musicista di fama mondiale che da anni si esibisce tra Europa, Medio Oriente, Asia e Americhe, portando la propria arte dall’Oriente all’Occidente e costruendo nel tempo solide relazioni artistiche con alcuni dei più importanti interpreti della musica classica internazionale. Un impegno che si traduce oggi nella capacità di far arrivare in Sicilia eccellenze musicali di livello mondiale.

Il legame tra Miraglia e Donets nasce nel 2018 a Boston, durante il Duxbury Music Festival, dove entrambe vengono premiate. Le due musiciste si ritrovano successivamente in Israele, nella stessa accademia musicale, dando vita a un duo cameristico che culminerà nel 2026 con l’uscita del loro primo album. Un appuntamento che indica San Cataldo come punto d’incontro tra territorio e grande musica internazionale. Tetiana Donets è una pianista ucraina in formazione avanzata presso l’Accademia di Musica e Danza di Gerusalemme, dove frequenta il master sotto la guida della celebre Oxana Yablonskaya, dopo aver conseguito la laurea triennale. In precedenza ha studiato con Nina Sinelnikova, Nataliia Gridneva e Andrii Lunow presso la Scuola Speciale di Musica di Kiev.

Vincitrice di numerosi premi internazionali, si è distinta al Duxbury Music Festival* (USA) e al Puigcerdà Music Festival (Spagna), conquistando in entrambi il primo premio pianistico. Ha ottenuto inoltre il Grand Prix al concorso internazionale Music of the World in Israele, il Secondo Premio al Concorso Pnina Salzman, il Primo Premio al Kalmi Piano Competition e il Secondo Premio al Concorso di Musica da Camera Dina Tugerman. Nel 2023 ha vinto il Secondo Premio al Concorso Internazionale Johannes Brahms in Austria, ricevendo anche un Premio Speciale che l’ha portata a esibirsi in una tournée di recital in Giappone. Nel 2025 ha conquistato il Secondo Premio al III Concorso Pianistico Internazionale Scarlatti, con ulteriori riconoscimenti speciali e una serie di recital in Sicilia nelle stagioni 2025–2026.

Si è esibita in importanti sedi come la Liszt Academy e la Radio Nazionale di Budapest, collaborando con orchestre quali la Jerusalem Symphony Orchestra, la Haifa Symphony Orchestra, la Europe Symphony SFK Orchestra, oltre a numerose formazioni sinfoniche ucraine. Attiva anche nella musica da camera, è membro del Du Pré Piano Trio con base a Gerusalemme e suona in duo con la violoncellista italiana Eliana Miraglia. Partecipa inoltre a produzioni operistiche dell’Accademia di Musica e Danza di Gerusalemme.