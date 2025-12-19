San Cataldo, emozioni e meraviglia per il concerto natalizio dell’orchestra dell’I.C.S. “Balsamo”

Ieri sera, 17 dicembre, la suggestiva cornice della chiesa Santa Maria di Nazareth si è riempita di musica grazie al Concerto Natalizio dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Balsamo”. Ad aprire il concerto i docenti di strumento che in un misto di luci e musica hanno creato un’atmosfera intensa e coinvolgente che ha catturato l’attenzione del numeroso pubblico presente.Sin dal primo brano l’orchestra, formata dagli alunni del corso di strumento, ha saputo sorprendere con una performance musicale ricca e variegata. A rendere l’evento ancora più suggestivo sono state le voci del coro della scuola primaria: 120 alunni delle classi quinte che, con entusiasmo e sensibilità, hanno creato un perfetto connubio e una fusione armoniosa con le melodie eseguite dall’orchestra.I giovani musicisti e i coristi, guidati con passione dai docenti di strumento: Michele Caruana (Violino), Floriana Gallo (pianoforte), Elio Lombardo (chitarra), Angelita Parenti (clarinetto) hanno affrontato l’esibizione con concentrazione e grande entusiasmo, frutto di settimane di preparazione e impegno. L’evento, presentato dalla prof.ssa Ida Staccia, ha sviluppato un programma vario e ben strutturato con arrangiamenti che hanno messo in risalto le sezioni ma anche l’affiatamento del gruppo. Grande apprezzamento ha riscosso anche l’esibizione di body percussion degli alunni delle quinte classi e la declamazione della poesia “Teniamo vivo il Natale” di Henry Van Dyke. Un bel momento regalato dalla Corale “MIRA’KORO” (composta da alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria), diretta dall’ insegnante Lusian Naro con la collaborazione della maestra Teresa Russo con l’esecuzione dei brani “Ci sono” e “Feliz Navidad”. La serata ha visto, inoltre, brillare il talento della giovane violinista Sofia Debilio, alunna della classe quinta E della primaria, che ha incantato gli spettatori con il “Christmas Joy Medley”, dimostrando una padronanza musicale straordinaria nonostante la giovanissima età. I calorosi applausi del pubblico dopo l’ultimo brano eseguito da tutti i ragazzi coinvolti, con la voce solista di Marika Rinaldo hanno confermato il successo della serata: Il Concerto Musicale Natalizio dell’ICS “Balsamo” ha rappresentato non solo un evento artistico di grande qualità, ma anche un autentico momento di comunità, espressione di una scuola il cui punto di forza è l’unione di tutti coloro che, insieme, formano una vera squadra, capace di trasmettere conoscenze, abilità e competenze. Numerosi i ringraziamenti da parte della Dirigente Scolastica, prof.ssa Rossana Maria Cristina D’Orsi, agli alunni e alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale della Scuola, alla Corale “Miràkoro”, al Presidente della BCC “G. Toniolo” di San Cataldo, dott. Salvatore Saporito per il supporto economico, al parroco della Chiesa Santa Maria di Nazareth, sac. Antonio La Paglia e ai vice parroci, Padre Carletta e padre Michele per l’ospitalità, al Sindaco dott. Gioacchino Comparato e la giunta, per aver reso possibile il trasporto degli strumenti musicali.La Dirigente Scolastica, infine, ha rivolto a tutti auguri sinceri di Buon Natale e di Buon Anno.