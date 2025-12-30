Rissa in strada tra vicini di casa, arrestati padre e figlio nel Palermitano

I Carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Termini Imerese e del Tribunale per i Minorenni di Palermo, nei confronti di un 47enne e del figlio 17enne accusati di aver preso parte a una violenta rissa con dei vicini di casa avvenuta lo scorso 6 novembre. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, svolte attraverso la visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, padre e figlio avrebbero preso parte alla rissa insieme ad altre quattro persone di età compresa tra i 13 e 45 anni, tutte denunciate in stato di libertà. Protagonisti della rissa due distinti nuclei familiari, tra i quali i dissidi andavano avanti da tempo in un susseguirsi di minacce verbali e piccoli danneggiamenti. L’ennesimo contrasto è nato a causa di un parcheggio di fronte casa. I due nuclei familiari si sono affrontati in strada, padre e figlio hanno aggredito con calci, pugni e colpi di bloccasterzo i loro vicini causando loro lesioni personali giudicate guaribili in 3, 7 e 30 giorni. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, al 47enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre al figlio 17enne è stata applicata la misura cautelare del collocamento in una comunità di altra provincia siciliana. (LaPresse)